İnönü Belediyesinden hafta sonu mesaisi

Eskişehir İnönü Belediyesi, 2019 Emlak Vergisinin son ödeme tarihi hafta sonuna denk gelmesinden dolayı hafta sonu mesai yaptı.

İnönü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vergi ödemelerinde son tarihin hafta sonuna gelmesinden dolayı ilçe sakinlerinin emlak vergilerini vaktinde yatırmaları için cumartesi günü belediye emlak servisi mesai yaptı. Emlak vergilerini yatırmak için belediyeye akın eden ilçe sakinleri vergilerini zamanında yatırmak için İnönü Belediyesi tarafından hafta sonu yapılan mesaiye yoğun ilgi gösterdi. İlçe sakinleri hafta sonu mesaisinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personeline teşekkür ettiler.

ESKİŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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