Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarlı ziyaret etti

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TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursasporlu taraftarları ziyaret etti.

Ligde bugün oynanacak olan AdanasporBursaspor maçına giden taraftarları taşıyan minibüs ile tırın sabah saatlerinde EskişehirAnkara kara yolunun 10. kilometresinde çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmıştı. Siyahkırmızılı camiadan yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yeşilbeyazlı taraftarları ziyaret etti. Taraftarlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Akgören, Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ESKİŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:23

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