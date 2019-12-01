Hayvanseverin dikkati atı ölümden kurtardı

Eskişehir’de hayvansever bir vatandaş, çevreyoluna atlayan atı, dikkati ve uğraşları sayesinde yol kenarına çekerek, araçların çarpmasını önledi.

Çevre yolu üzerinde 25 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen kazada 2 ata çarpan otomobilde maddi hasar meydana gelmiş, atlar ise telef olmuştu. Kaza sonrasında çevreyoluna çıkan atların sayısı arttı. Barış Soyer isimli vatandaş araç kullandığı sırada bir atın çevre yolunda araçların önüne atladığını gördü. Bunun üzerine aynı zamanda cep telefonu ile anbean atın ölüm oyununu kaydeden Soyer, aracı ile sıkıştırdığı atın yol kenarına geçmesini sağladı. Bir ağaca bağlanan atın terli olduğunu gören hayvansever bir battaniye ile de atın üstünü örttü. Olası bir kazanın önüne geçen Barış Soyer'in, çektiği görüntüde ayrıca yetkililerden yardım istediği görülüyor.

ESKİŞEHİR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.