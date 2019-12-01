FETÖ’ye yardımdan hapis cezası alan firari yakalandı

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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yardım etmekten 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan T. E.’nin Eskişehir'de bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından firari T.E. düzenlenen operasyonla evinin önünde yakalandı. Gerekli işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

ESKİŞEHİR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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