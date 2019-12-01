Soğuk hava ve yağış pazar günü eve hapsetti

Eskişehir'de pazar gününün soğuk ve yağışlı olmasından dolayı vatandaşların dışarıya çıkmaması işlek caddeleri boş bıraktı.

Kış aylarının gelmesiyle soğuyan havalar vatandaşları da eve hapsetti. Aralık ayının ilk gününde Eskişehir'de etkili olan yağmur yağışı ve soğuk hava vatandaşları evlerinden çıkarmazken, önemli işlek caddeler ise boş olmaları ile dikkat çekti. Şehir merkezindeki cadde ve sokaklar olmak üzere birçok yeri sessizliğe bürünen şehrin belirli yerlerinde ise hafta sonu için Eskişehir'e gelen turistler görüldü. Öte yandan, sokakların boş kalması seyyar satıcılara da zarar oldu. Her gün sabahın erken saatlerinde simit dükkanını açan bazı simitçiler bugün dükkanı bile açmazken, açanlar da satışların çok durgun olduğunu belirtti.

ESKİŞEHİR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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