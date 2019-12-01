Firari FETÖ hükümlüsü Eskişehir´de yakalandı

ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E., yakalanıp, tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari Talha E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Talha E.'yi, saklandığı evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Talha E., cezaevine teslim edildi.
ESKİŞEHİR
01 Aralık 2019 Pazar
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