Tekgıda-İş’ten Başkan Ataç’a ziyaret

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tekgıdaİş) yetkilileri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tekgıdaİş Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören ve Eskişehir Şube Başkanı Tarık Hastürk’ü makamında ağırladı. Ziyarette Ören, sendika genel merkezince sürdürülen faaliyetler hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verdi. Konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ataç, sendika çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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