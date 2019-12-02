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ANADER Doğu Türkistan’ın yanında

İHA

ANADER Doğu Türkistan’ın yanında

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği (ANADER) Başkanı Av. Ahmet Doğanses, Çin’in Doğu Türkistan’a yönelik uyguladığı politika ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
Doğu Türkistan Türklerine yönelik zulümle ilgili Çin yönetimini kınayan ANADER Başkanı Doğanses, "Doğu Türkistan’ı sürekli duyarız. Duyarız da içimiz kan ağlar Doğu Türkistan’da yapılan Çin zulmüne. Türkler mazlumlara yüz yıllardan beri kucak açmış, sahip çıkmış ve yanında olmuştur. 60 yıldan fazladır zulüm altında Türk kardeşlerimiz. Şimdiye kadar görmedikleri işkence metodu yok. Çin gibi kapalı bir devletin zulmü altında kaldıkları için seslerini duyurma şansları çok yok. Gerçi Müslüman olunca hele bir de Türk olunca zaten dünyanın gözleri kapalı, kulakları sağır oluyor. Yine tek ses Türkiye’den ve Türk milletinden geliyor ama o da Çin’in duvarına çarpıyor. Doğu Türkistan da insanların can, mal, nesil, namus ve akıl emniyetinin kalmamıştır. Bu Türklerin sönmeyen ateşidir. Son günlerde eğitim kampları adı altında Pekin yönetiminin değişik gerekçelerle soydaşlarımızı toplama kamplarına aldıklarını sıklıkla duyuyoruz. Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza baskı ve asimile politikası yürüten Çin yönetimini şiddetle kınıyorum" dedi.

ESKİŞEHİR

02 Aralık 2019 Pazartesi

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