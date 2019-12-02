‘Elektrikli Araç Devrimine Hazır mıyız?’ konferansı TÜLOMSAŞ Baş Müfettişi Mustafa Tezel; "Bor rezervlerimizin hidrojen enerjisine dönüştürülerek yakıt pillerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar arttırılmalı"

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Baş Müfettişi Mustafa Tezel, Eskişehir'de ‘Elektrikli Araç Devrimine Hazır mıyız’ konulu bir konferans verdi.

Eskişehir Türk Ocağı Yönetim Kurulu üyesi de olan Mustafa Tezel; Sinerji Hareketi Derneği'ndeki konferansında, elektrikli araç sektöründe yaşanan gelişmeleri, bu gelişmelerin yakın gelecekte ülkemiz ve dünya için sunduğu imkânlar ve ortaya çıkaracağı muhtemel sorunlar konusundaki görüşlerini anlattı. Mustafa Tezel konferansında, “Elektrikli araçların gelişmesi, bilhassa küresel ısınma ve hava kirliliği gibi ciddî sorunların çözümü bakımından önemli imkânlar sunarken, elektrik tüketiminde oluşacak olağandışı artış sebebiyle enerji sektöründe yeni sorunların yaşanmasına; bunun yanı sıra da, dünya ekonomisinin belkemiği durumundaki sektörler arasında yer alan petro kimya sektöründe ve buna bağlı olarak küresel dengelerde kayda değer sarsıntılara yol açacak gibi görünüyor” dedi.

Tezel, bu gelişmelerin, yakıt hücresi teknolojisi ve hidrojen enerjisi gibi konularda hızlı değişmelerin önünü açmasının kuvvetle muhtemel olduğunu; bu hususların, dünya bor rezervlerinin önemli bir kısmına sâhip olan ülkemizi yakından ilgilendirdiğini söyledi. Tezel, hidrojen enerjisinin geleceğin enerji kaynağı olacağını; bu sebeple, bor rezervlerimizin hidrojen enerjisine dönüştürülerek, elektrikli araçlarda enerji kaynağı olarak kullanılabilmesini sağlayacak olan yakıt pillerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini; kısa dönemde ise, mevcut araçların hibrit araçlara dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasının yararlı olacağını ifade etti.

Sinerji Hareketi mensuplarına ve konferansa katılan dinleyicilere ilgileri ve gösterdikleri sıcak konukseverlik için teşekkür ederek konuşmasını tamamlayan Mustafa Tezel’e, konferansın sonunda Dernek Başkanı Soner Çam tarafından teşekkür belgesi ve plâket takdim edildi.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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