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Sinema ve dizi dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Aslantuğ, Uğur Polat ve Atalay Taşdiken, son dönemlerde televizyon dizilerinin şiddet içeren konularına ağır eleştirilerde bulundu. Oyuncular, televizyonda yer alan mafya ve çete savaşlarını içeren diziler hakkında toplumun olumsuz yönde etkilendiğini ve şiddete sevk ettiğini söyledi.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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