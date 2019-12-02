Bebek bakımı ve kolay doğum teknikleri anlatıldı Plates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur: "Doğum sırasında doğru ıkınma doğumu kolaylaştırır" Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşire Sevgi Güler: "Bebeği emzirirken bebeğin başının vücuduna oranla daha yüksekte tutulması doğru olacaktır"

Özel Ümit Hastanesi’nin anne adaylarına yönelik düzenlediği gebelik eğitimleri devam ediyor.

Gebelik eğitimlerinin bu haftaki konusu; “Yeni doğan bebek bakımı ve kolay doğum için doğru nefes egzersizleri eğitimi” oldu. Plates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşire Sevgi Güler’in verdiği eğitimler, Özel Ümit Hastanesi (Batıkent Şubesi) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Doğru nefes teknikleri ve doğru ıkınma yöntemleri ile daha kolay doğum teknikleri hakkında bilgi veren Plates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, doğru ve yanlış nefes almanın etkilerinden söz etti. Uğur, şunları söyledi:

“Doğru nefes alırsak besinlerin emilimi ve sindirimi daha iyi gerçekleşir, toksinler vücuttan daha kolay atılır, kalbin yükü hafifler, tansiyon değerleri dengelenir, stres faktörü ortadan kalkar, bedensel ve zihinsel verim yükselir ve özgüven artar. Yanlış nefes alırsak; kronik yorgunluk, halsizlik, karamsarlık, panik atak, baş ağrısı, kabızlık, yüksek tansiyon ve depresyon gibi durumlarla karşılaşabiliriz.”

IKINMA NASIL OLMALI

Doğum sırasında doğru ıkınmanın doğumu kolaylaştırdığına dikkat çeken Plates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur, açık ıkınma tekniği hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kasılmalar başladığında doğal ıkınma hissi gelene kadar kadın normal solunum yapmaya devam etmelidir. Nefes alırken uterusun çevresindeki karın kasları içeriye doğru geri çekilmelidir. Ikınma dereceli bir şekilde bir yapılmalıdır. Ikınma esnasında dudaklar büzülmeli ve nefes yumuşak bir şekilde dışarıya verilmelidir. Nefes verme esnasında ıkınma 56 saniye sürmelidir. Tekrar nefes almada 56 saniye kadar nefes düzgün ve yumuşak bir şekilde verilip, aşağıya doğru ıkınılmalıdır. Kasılmalar yavaşladığında solunum normal hale geri döndürülmelidir.”

Plates Eğitmeni Gülçin Kaya Uğur daha sonra anne adaylarıyla uygulamalı olarak doğru nefes ve ıkınma tekniklerini gösterdi.

İLK SÜT İLK AŞI

Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşire Sevgi Güler ise anne sütü hakkında bilgi vererek; “Doğumdan sonra ilk gelen süte kolostrum deniyor ve bu bebeğin ilk aşısıdır, en kısa sürede bebeğin emzirilmesi gerekiyor, sütüm yok diye strese girilmemelidir, sütünüz az ya da çok olabilir ancak mutlaka gelecektir, emzirdikçe süt miktarınız da artacaktır” diye konuştu.

İlk günlerde bebeğin en az 3 saatte bir emzirilmesi gerektiğini belirten Güler, bebek ne zaman isterse emzirilmesinin doğru olacağını kaydetti. Bebeği emzirirken, memenin kahverengi kısmının mümkün olduğunca çok bebeğin ağzına yerleştirilmesi gerektiğini meme ucunun bebek tarafından emilmesinin doğru bir emzirme olmadığını anlatan Hemşire Sevgi Güler bebeği emzirirken bebeğin başının vücuduna oranla daha yüksekte tutulmasının doğru olacağını söyledi. Yatarak emzirmenin riskli olduğuna dikkat çeken Güler, özellikle gece emzirmelerinde annenin oturarak bebeği emzirmesi gerektiğini ifade etti.

BEBEĞİN AĞIZ BAKIMI İÇİN

Emzirmenin hem anne hem de bebek için sayısız faydası olduğunu belirten Yeni Doğan Hemşiresi Güler, “Bebeklerde sarılık ilk 57 gün arasında görülür, sarılıktan korkmamak gerekiyor, doktor kontrolünde ve sık sık emzirerek çoğunlukla sarılık geçer, geçmese dahi basit bir ışık tedavisi ile 1,2 günde sarılık geçmektedir. Sarılık sorununu büyüterek stres yaşarsanız bu emzirmenizde de sorun oluşturur” ifadelerini kullandı.

Emzirirken bebekle göz teması kurulmasının doğru olacağını söyleyen Güler, anneye emzirme ya da bebek bakımında etrafından müdahalelerin yapılmamasını önerdi. Emzirdikten sonra bebeğin ağzında pamukçuk oluşabileceğini aktaran Güler, “Bir çay bardağı ılık suya bir çay kaşığı karbonat koyarak, ağız bezini bu suya batırıp, bebeğin ağzını bununla silebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Eğitim sonunda anne adaylarına eğitim sertifikası verildi.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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