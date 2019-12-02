Eskişehirspor yükselişe geçti

TFF. 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin son 4 haftasında 7 puan toplayarak yükselişe geçti.

Lige eksi 6 puanla başlayan ve kısa süre içerisinde eksi 3 puan silme cezası daha alan Eskişehirspor, toparlanmaya başladı. Ligde son maçlarında iyi performans göstererek puanlar toplayan EsEs, puan silme cezalarını telafi etti. Bu kapsamda Coşkun Demirbakan’ın öğrencileri son 4 karşılaşmada 2 galibiyet bir beraberlik elde etti. Zor şartlar altında 7 puan toplayan siyahkırmızılılar lige tutundu.

"Ümraniyespor mesaisi yarın başlıyor"

İzmir deplasmanından puanla dönen EsEs, bir günlük iznin ardından yarın saat 15:00’da Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başlayacak. Sahasında ligin güçlü ekiplerinden Ümraniyespor’u ağırlayacak olan Eskişehirspor, çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesinde Ümraniyespor’un 22 Eskişehirspor’un ise 2 puanı bulunuyor.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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