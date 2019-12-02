Budama eğitimlerini tamamlayıp belgelerini aldılar

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen budama eğitimleri sürerken, son olarak katılımcı 45 vatandaş belgelerini aldı.

Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Meyve Bahçesi ve Bağlarda Budama Teknikleri" eğitimleri sürüyor. Son olarak 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitime 45 vatandaş katıldı. Kursiyerler ilk olarak Meyvecilikte Fidan Seçimi ve Bahçe Tesisi, Budamada Kullanılan Araçlar ve Dezenfeksiyonu, Budama Tekniği, Zamanlarına göre Budamalar (Yaz Kış), Meyve Ağaçlarında Dal Şekilleri, Budama Sistemleri, Modern Bahçecilikte Telli Terbiye Sistemleri, Bağcılıkta Budama, Gençleştirme Budaması gibi konularda eğitim aldı. 45 kursiyere gerçekleşen eğitimin ardından katılım belgesi de takdim edildi.

Eğitim çalışmalarına katılarak kursiyerlere katılım belgelerini takdim eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, budama eğitimlerinin gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Budama eğitiminin önemine de değinen Başkan Ataç, “Yurtdışına yaptığım bir ziyarette budama işinin ne kadar ciddi ve profesyonel bir biçimde gerçekleştirildiğini görmüştüm. Biz de ise bazı yanlış uygulamalar, doğru bilinen yanlışlar olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek adına eğitim çalışmalarımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitime gösterdiğiniz ilgiden, doğru bir iş yaptığımızı anlıyorum. Türkiye’nin ekonomik kurtuluşu ancak tarım ile olacaktır. Bu açıdan tarıma yönelik her projeye büyük önem veriyoruz. Ülkemiz tarımı yok edilirken; bizler üreticimize destek olmaya devam edeceğiz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, budama çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Eğitime katılan üreticiler de düzenlenen eğitim çalışmasından dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Ataç’a ve Tepebaşı Belediyesi personeline teşekkürlerini iletti.

Öte yandan teorik eğitimini tamamlayan kursiyerler, ilerleyen günlerde bahçe ortamında budama yaparak uygulamalı olarak pratik yapma şansı da bulacak.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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