Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol takımının galibiyet serisi devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol takımı yoluna namağlup devam ediyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. lig 9. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, Tekirdağ 14 Kasım Malkaraspor’la Porsuk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar temponun yüksek olduğu karşılaşmada sahadan 3231’lik galibiyetle ayrılan Anadolu Üniversitesi, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Mücadeleyi, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar da izledi.



Maçın en skoreri Selen Keser

Her iki taraf da müsabakaya istekli başlarken, ilk yarı karşılıklı bulunan gollerle 1816’lık skorla Tekirdağ ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda daha istekli oynayan Anadolu Üniversitesi, rakibinin top kayıplarını fırsata çevirmesini bildi ve sahadan 3231’lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi Anadolu Üniversitesi’nde attığı 11 golle maçın en skorer ismi Selen Keser olurken, onu 7’şer golle Kübranur Şahan ve Fatma Özbahar izledi. Misafir takımda ise sol kanat oyuncusu Ceren Subaşı 10 gol kaydetti.



Murat Kabadayı: "Önümüzdeki haftalarda çalışmalarımızı arttıracağız"

Maçın ardından görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, rakip takımın bu yıl lige çıktığını ve iddialı bir takım olduğunu belirtti. Kendilerinin ise rakibe göre daha tecrübeli bir takım olarak sahadan galibiyetle ayrıldığını dile getiren Kabadayı, “Maçı genel olarak değerlendirdiğimizde çok sayıda hata yaptık. Dolayısıyla çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Fakat fikstür gereği üç haftadır maç yapmadığımızı ve maç periyodundan uzak kaldığımızı da belirtmek isterim. Daha iyi bir performans sergilemek için önümüzdeki haftalarda çalışmalarımızı arttıracağız. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya olmak üzere bize bu süreçte destek olan tüm yönetime, personelimize ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum.” dedi.



Takım Elazığ yolcusu

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, ligin 10. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’yle karşılaşacak. Takımımız bu maçı da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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