Anadolu Üniversitesi'nde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri” Sosyal hizmet uzmanı Selim Öztop; "Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınların yüzde 89’u kamu kurumuna müracaat etmiyor"

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uygulama Merkezi (AKAUM) tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri” düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sosyal hizmet uzmanı Selim Öztop’un konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, merkezin faaliyetleri ve amaçlarını anlattı. Doç. Dr. Sungur

“Merkezin amacı yurt içi ve yurtdışında kadın ve aile sorunları hakkında ağırlıklı bilimsel çalışmalar yapmak ve bu yönde kongre, sempozyum vb. etkinlikler düzenleyerek, projelerle destekleyerek bunları yürütmek.” dedi.

Düzenledikleri panel, seminer ve sosyal faaliyetlerden de bahseden Doç. Dr. Zerrin Sungur, “Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) ile ortak çalışmalarımız oldu. Afet ve farklı sosyal gruplar konferansı, görüntü okuryazarlığı semineri, hem kadın hem de girişimci olmak başlıklarıyla çeşitli faaliyetler yürüttük.” ifadelerini kullandı.

Selim Öztop: “Şiddete maruz kalan kadınlara farkındalık ile ulaşacağız”

Sosyal Hizmet Uzmanı Selim Öztop konuşmasında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ülkemizdeki kurumsal mekanizmalar, bu alanda yürütülen çalışmalar, yasal mevzuatı anlattı. Öztop şunları söyledi:

“Çok net bir istatistikle başlarsam; Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınların yüzde 89’u kamu kurumuna müracaat etmiyor. Yüzde 89’una ulaşmış değiliz. Nasıl ulaşacağız? Elbette farkındalık ile ulaşacağız. Her yerde derdimizi anlatarak ulaşacağız. O yüzden bu çalışmalar, gençlik çalışmaları, üniversiteler ile yaptığımız çalışmalar, sosyal medya kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri, bizim için çok önem verdiğimiz çalışmalardır. Bu seminerleri biz birçok yerde yapıyoruz; ama temel dayanağımız aslında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir toplumsal eylem var.”

Kadına yönelik şiddetin eşitsizlikten gelen bir sorun olduğunu belirten Öztop, “Kadına yönelik şiddet eşitsizlik ve ayrımcılıktan oluşuyor ve bu durum sadece Türkiye’de olmuyor. Dünyanın her yerinde böyle oluyor. Roller eşit olarak dağıtılıyor olsa biz bunu sorun olarak konuşmuyor olurduk. Eşitsizliğin en ağır sonucu kadına yönelik şiddet ve buna bağlı ölümlerin olmasıdır.” diye konuştu.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.