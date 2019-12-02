Hüseyin Köksal'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Köksal, mesajında, "Sahip oldukları doğal engellerle mücadele etmeyi başarmış engelliler ekonomik ve sosyal hayatın eşit bireyleri olma mücadelesi için diğerlerinden daha fazla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Sosyal imkânlara erişim onlar için daha yorucudur. Yapılan araştırmalar engelli nüfusun, halkın engelliye bakışından, medyada engellilerin muhtaç insanlar olarak yansıtılmasından rahatsız olduklarını, engellilere karşı toplumsal ilginin samimiyetine güven duymadıklarını ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra engelli bireylerin ve ailelerinin toplumla bütünleşme sürecini; yoksulluk, eğitimsizlik, fiziksel şartların olumsuzluğu, özel hayata ilişkin sorunlar, işsizlik gibi nedenler geciktirmektedir. Özellikle toplumsal hayata katılımın en önemli göstergesi ve temel bir insan hakkı olan çalışma hakkı, engelli vatandaşlarımız açısından halen temel bir sorun olarak varlığını sürdürmekte, hatta diğer sorunlara da temel teşkil etmektedir. Engellilerimize her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da pozitif ayrımcılık yapılmalı, sosyal hayata etkin şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Engelli çalışanlarımızın özlük hakları genişletilmeli, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında engelli çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. SağlıkSen olarak engelli vatandaşlarımızın, toplumsal hayatın üretken ve katılımcı bireyleri olarak yaşamlarını sürdürmelerinin en büyük dileğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Yaşanan sorunların çözümü ve toplumsal duyarlılığın artırılması noktasında devletin daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bu bağlamda; sağlık sistemi içerisinde yer alan engelli çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutlar, sorunlarının en aza indirgendiği güzel bir yaşam diliyoruz." diye belirtti.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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