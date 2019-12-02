Başkan Ataç fuara katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Growtech Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’na katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın tarım sektörünün paydaşları ile temasları aralıksız sürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Antalya’da düzenlenen fuarda tarım üreticileri ve sektör temsilcileri ile buluştu. Fuarda bulunan stantları gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Ataç, “Ülkemiz tarımının zor zamanlardan geçtiği şu günlerde, bu tip organizasyonların oldukça önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Tarım sektörüne dair en son gelişmelerin takip edilebilmesi adına fuar değerli bir organizasyon. Fuar yetkililerine, başarılı tarım uygulamaları ile örnek olan Tepebaşı Belediyesi’ni de burada görmek istedikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fuar yetkilileri de Başkan Ataç’a ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

ESKİŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.