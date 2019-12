3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü münasebetiyle Eskişehir Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli bireyler tarafından hazırlanan ‘Engelleri Birlikte Aşıyoruz El Sanatları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılış programına; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer ve davetliler katıldı.

Tüm engelli vatandaşlarımızın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik eden Vali Çakacak, toplum hayatının içerisinde her zaman yer alan engelli vatandaşlarımızın başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

Geçmiş yıllara göre engelli vatandaşlarımızın kendilerini hayatın her alanında göstererek, önemli başarılara imza attığını dile getiren Vali Çakacak, azim ve özgüvenleriyle her türlü takdiri hak eden engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün önemine dikkat çekti.

Konuşmanın ardından Vali Çakacak ve beraberindekiler serginin açılış kurdelesini keserek, engelli vatandaşlarımız tarafından hazırlanan eserleri inceledi.

