Efsane kaptandan eski yöneticilere sitem Eskişehirspor'un fırtına gibi estiği 1965'li yıllara damgasını vuran efsane isimlerden kapan İsmail Arca: "Tarihine taş atanlar, geleceklerine gülle atarmış" "Eski Eskişehirspor ruhunu arıyorlar, ruhu sermayene sahip çıkarsan yakalarsın" “ Eskişehirspor'un geleceği karanlık, ileriye dönük hiç düşünmüyorlar"

Eskişehirspor'un efsane isimlerinden kaptan İsmail Arca, "Tarihine taş atanlar, geleceklerine gülle atarmış" diyerek efsane isimleri hatırlamayan eski yöneticilere sitemde bulundu.

Eskişehir'de defalarca yılın sporcusu seçilen, 50 kez A Milli Formayı giyen ve Eskişehirspor'un fırtına gibi estiği 1965'li yıllara damgasını vuran Kapan İsmail Arca, yıllardır Eskişehirspor'un maçlarına gitmediğini söyledi. Yaklaşık 20 yıllık süreçte yöneticilerin efsane futbolcular olarak anılan isimleri görmezden gelmesine tepki gösteren Arca, "Eski Eskişehirspor ruhunu arıyorlar. Ruh sermayene sahip çıkarsan yakalarsın. (Kendi dönemlerine ait seremoni fotoğrafını gösteren Arca) maç öncesi çekilen şu fotoğrafa bakın. Rakip takıma korku, seyircimize biz bu maçı alacağız ruhunu gösterdiğimiz bir fotoğraf. Bu fotoğraf ‘biz bu maçı alacağız, biz şampiyon olacağız, her ne olursa olsun başarıya gideceğizi’ anlatıyor. Bu maçı daha oynamadan aldığımızın ruh halini gösteriyor. Tarihe ışık tutan bu fotoğrafı stadyuma, tesislere, kulübün en iyi yerine asıp ibretlik olarak göstermeleri lazım.

Ruh bir ailenin çocuklarına nasıl yansırsa, Eskişehirspor'da da bizler tarafından verilebileceğine inanıyorum" dedi.

ÇOK BÜYÜK FEDAKÂRLIKLAR YAPTIK

"Tarihine taş atanlar, geleceklerine gülle atarmış" diyen Arca, "50 defa milli olduğum için altın madalya aldım. Uzun yıllar takım kaptanlığını yaptım. Beyin sarsıntısı geçirdim maça devam ettim, burnum kırıldı bir hafta sonra maç oynadım, çocuğum öldü aynı gün maça çıktım. Diğer arkadaşlarımla birlikte çok büyük fedakârlıklar yaptık.

Bu kadar tarihimiz var, son 20 senenin yöneticileri bizleri hiç hatırlamadı. Vefasızlık gösteriyorlar. Tarihe sahip çıkmıyorlar. 20 senedir Eskişehirspor tesislerine doğru düzgün gitmedim. 8 defa yılın sporcusu seçildim, 50 kez milli oldum, yıllarca takım kaptanlığı yaptım stadyum kapanıyor, yeni stadyum açılıyor bizi hatırlayan yok. Bu durumda neden maça gideyim. O yüzden de tarihine sahip çıkmayanların geleceği karanlık olur. Eskişehirspor'un geleceği karanlık. İleriye dönük hiç düşünmüyorlar" diye konuştu.

TARAFTARIN AŞKI BİTMİYOR

Konuşmasında taraftara da değinen Arca, "Taraftara hayranım, ancak yönetimsel konulara çok giriyorlar. Taraftar taraftarlığını yapmalı. Böyle olaylara girmesinler. Bizim zamanımız ile taraftarı karşılaştırdığımızda hep aynı aşk, aşk bitmiyor. Bizim zamanımızda taraftar ile iç içeydik. Yan yanaydık, taraftar bizi biz taraftarı tanıyorduk, futbolcularla arkadaşlığımız çok iyiydi. Başarıda buradan geliyordu" dedi.

Eskişehirspor'a çok destek olduklarını belirten Arca, "Kanlıkavak'a yapılan alt yapıda çok emeğimiz var, çok zorluklar altında yaptık. Destek olanlara teşekkür ediyorum. O dönem tüm parti temsilcilerinden, belediye başkanlarından, Eskişehir halkından destek aldık. O da bana olan güven, bana olan sevgi ile bu işi başardık. Böyle yararlı bir tesis var, şimdi gelen yönetimler bu şekilde düşünmeyip, alt yapılara önem vermeyip yabancı transfer yaparak günü kurtarıyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile sürekli diyalog halindeyiz. Kendisinin de destekleri oluyor. Efsaneler halı sahası kurduk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

ESKİŞEHİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:25

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