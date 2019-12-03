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Sivrihisar'a turist akını başladı Turlar düzenlenmeye başladı, yaşanan hareketlilik esnafın da ...

İHA

Kayalarında medeniyetleri saklayan şehir olan Sivrihisar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Sivrihisar'a turist akını başladı Turlar düzenlenmeye başladı, yaşanan hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü; "İlçemize turistlerin ilgisini çekmeyi başardık"

Kayalarında medeniyetleri saklayan şehir olan Sivrihisar, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.
Tarihi turistik alanlarıyla dikkat çeken ve Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün ilçeye kattığı değerlerle turistlerin ilgisini çeken Sivrihisar’a turlar düzenlenmeye başladı.
Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, Nasreddin Hoca'nın doğum yeri olan Sivrihisar’da ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler; Nasreddin Hocanın Anıt Mezarını ve Kızının kabrini, Türkiye’nin ilk ve tek Açık Hava heykel Müzesini, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Sivrihisar Ulucami Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Anadolu’nun nadir ahşap direkli camisini, Alemşah Kümbetini, Saat Kulesi ve Seyir Terasını, Türkiye’nin en büyük kiliselerinden birisi olan Ermeni Kilisesini, tarihi Sivrihisar Evlerini ve TBMM dışında bakanlar kurulunun ilk kez toplandığı Zaimağa Konağını gezme fırsatı buluyorlar. Yerli ve yabancı turistlerin ilçeye gelmeleri ile birlikte ilçede yaşanan bu hareketlilik esnafın da yüzünü güldürüyor.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “İçinde medeniyetleri saklayan Sivrihisar’ımıza değer katmaya devam ediyoruz. İlçemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Eskişehir’in en büyük ilçesi olan ve tarihi dokularıyla günümüzü aydınlatan Sivrihisar’ımızı turizm merkezi yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize verdiğimiz değerle birlikte turistlerin ilgisini de çekmeyi başardık. Esnafımız kazanıyor, yüzleri gülüyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Her şey Sivrihisar’ımız için” dedi.

ESKİŞEHİR

03 Aralık 2019 Salı

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