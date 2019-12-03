Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen “Vurmalı Çalgılar Sınıfı Konseri”, Koral Çalgan Salonu’nda dinleyicilerle buluştu.

Öğr. Gör. İrem Dekeli’nin öğrencileri; Can Demir Pektaş, Ravzanur Karakaya, Eren Binici, Efe Yaşar ve Ilgın Kaya ünlü bestecilerin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. A.Vivaldi, F.Kreisler, Vittorio Monti ve Pablo de Sarasate gibi bestecilerin ölümsüz eserlerini seslendiren öğrencilere, Öğr. Gör. Hale Vural da piyanoda eşlik etti. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği konsere ilgi yoğun oldu.

ESKİŞEHİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.