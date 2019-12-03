Personel turnuvasında şampiyon Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Anadolu Üniversitesi 35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvasının galibi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı oldu.

Turnuvanın final maçında, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı karşı karşıya geldi. Karşılaşma 22’lik beraberlikle sonuçlanınca, maçın ve turnuvanın galibi seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltı atışları sonucu 54 üstünlük sağlayan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, turnuvayı birinci tamamlayarak şampiyon oldu. Oyuncular kupa ve madalyalarını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Muzaffer Hoşgören’den aldı.

ESKİŞEHİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:25

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