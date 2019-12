Sağlık çalışanı engelliler kahvaltı programında buluştu

3 Aralık Engelliler günü nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltı programında engelli çalışanlar bir araya geldi.

Eskişehir Şehir Hastanesi personel yemekhanesinde düzenlenen kahvaltı programına, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr.Yaşar Bildirici, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ile hastane idarecileri ve engelli sağlık personelleri katıldı.

Programda engelli personele Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer kahvaltı servisi yaptı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Engelliler Günü nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanemizin güzel ve ferah ortamında, kurumumuzda görev yapan siz değerli çalışanlarımızla kahvaltı programıyla bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman engelli vatandaşların ve kurumlarımızda görev yapan engelli personelimizin yanındayız. Sağlık Müdürlüğü ve sağlık idarecileri olarak her zaman sorunlarınızı dinleyip, çözüm bulma noktasında gayret içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, engelli personel ve hastanemizden yararlanan vatandaşlarımızı engelsiz hastane, engelli dostu hastane ile ilgili verilen hizmetlerin daha kapı girişlerinden başlayıp işlemlerinin devam ettiği tüm birim ve katları kapsadığını belirterek, “Bugün hastanemize takdim edilen Erişebilirlik Belgesinin de bunun göstergesi olduğunu ve hastanede engellilere verilen hizmetlerin Engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarınca takdir edilmesinin verilen bu belgeyi teyit ettiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Engelli sağlık personellerine teşekkür ederek başlayan Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı ise, “Bizler bir gün değil her gün yanınızdayız, her zaman kapılarımız sizlere açık” dedi.

Öte yandan programın sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir Müdürlüğü, Eskişehir İli Erişebilirlik İzleme Denetleme Komisyonunca Düzenlenen “Erişebilirlik Belgesi” hastane yönetimine takdim edildi.

