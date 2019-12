Tepebaşı'nda Yeni Yıl Konseri

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, usta isimlerin katılımıyla 'Yeni Yıl Konseri' verdi.

Tepebaşı Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana yurtiçi ve yurtdışında birçok başarıya imza atan İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, sahnelediği başarılı performanslarına bir yenisini daha ekledi. Orkestranın Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde verdiği Yeni Yıl Konseri’ne, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile çok sayıda müziksever katıldı.

Müzik Koordinatörlüğünü Kaan Kıran’ın, Orkestra Şefliğini Ramazan Albayrak’ın yaptığı İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Arturo Marquez’in ‘Danzon no:2’ adlı eserini icra ederek başladığı konserde, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay da piyanosuyla Edvard Grieg’in ‘Piano concerto in a minör’ eserinde öğrencilere eşlik etti. Usta şef Rengim Gökmen ise Franz Schubert’in ‘Symphony no:8’ eserinde orkestraya şeflik yaparken, Derya İnanç yönetimindeki çocuk korosunun Cemal Edhem’in ‘Vatan Marşı’ ve Adnan Çakmaçıoğlu’nun ‘Bir Dünya Bırakın’ şarkılarını hep bir ağızdan seslendirmeleriyle salonda coşku zirve yaptı. Konserin sonunda Başkan Ataç, öğrencileri yalnız bırakmayarak onlara eşlik eden Onay ve Gökmen’e teşekkürlerini sundu ve günün anısına çiçek takdim etti.

"Ülkemizin her köşesine yayılmasını temenni ediyorum"

Konser sonunda duygularını aktaran Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, "Çok heyecan verici. Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl harika çocuklarla birlikte oldum. Onları güzel bir müzik rüyasının içerisinde görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Eskişehir’i çok severim, Eskişehir’in yeri bende her zaman ayrıdır ama böyle bir proje içerisinde onlarla birlikte olarak müziği paylaşmak çok farklı, çok büyük bir mutluluk. Çocuklarımız çok gayretli ve sevimliler, hepsi en iyisini yapmak için uğraşıyorlar. Bu yaşlarında da böyle bir fırsatı yakalamışlar. Emeği geçen herkesin emeklerine yüreklerine sağlık diyorum. Bunun hep sürmesini ve ülkemizin her köşesine bu sistemin yayılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Bütün belediyelere örnek teşkil etmesini diliyorum"

Rengim Gökmen ise duygularını, "Mustafa Kemal Atatürk’ün sahnedeki resminin altına, bu tablo çok yakışıyor. Sahnede heyecanım çok yüksekti. Çünkü böyle cıvıl cıvıl Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızın karşısına çıkmak ve onların bu denli başarılı olduklarını gözlemlemek beni bu çok heyecanlandırdı. 5 yıldır uzaktan da olsa Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirmiş olduğu bu özel çabayı hayranlıkla ve takdirle izliyordum. Ama bu akşam daha yakından tanık olma fırsatım oldu. Şunu söyleyeceğim. Türkiye’de 3040 tane daha böyle orkestra oluşmuş olabilse, sanıyorum Türkiye önümüzdeki yüzyıla bambaşka adımlarla girer. Bunun için bu orkestranın bütün belediyelere örnek teşkil etmesini ve bu çabanın genişleyerek sürmesini diliyorum" sözleri ile aktardı.

"5 yılda çok büyük yol kat ettik"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konser sonrasında yaptığı değerlendirmede, orkestranın kurulduğu günden bu yana büyük mesafeler kat ettiğine dikkat çekerek, "Her iki sanatçımız o kadar mütevazi ve o kadar candan ki kendilerine bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Tabi büyük sanatçı olmalarından dolayı hayatlarında müzikten ve güzellikten başka bir şey yok. O sevgilerini bugün çocuklara bahşettiler. Çocuklara büyük hayaller açtılar. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası müthiş bir noktaya geldi. İlk kurduğumuzda bu seviyelere ulaşabileceğimizi beklemiyorduk, 5 yılda çok büyük yol kat ettik. Ayrıca Rengim ve Gülsin hocalarım gibi Şefika Kutluer ve Fazıl Say da buraya geldiler ve çocuklarımıza büyük moraller vermişlerdi. Buradan onları da anmak ve teşekkür etmek isterim. Bu gece çok farklı ve çok güzel bir gece oldu" ifadelerini kullandı.

Konser, izleyicilerin alkışları eşliğinde sona erdi.

