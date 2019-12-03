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Zeka geriliği olan kız kardeşine cinsel saldırıda bulunan ağabeye indirimsiz 18 yıl hapis

DHA

ESKİŞEHİR´de zeka geriliği olan kız kardeşi B.B.´ye (29), vasiliğini aldıktan sonra götürdüğü evinde 2 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabey Ahmet B. (40), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ağabeyin cezasında indirim yapmadı.

ESKİŞEHİR´de zeka geriliği olan kız kardeşi B.B.´ye (29), vasiliğini aldıktan sonra götürdüğü evinde 2 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabey Ahmet B. (40), 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ağabeyin cezasında indirim yapmadı.
Eskişehir´de yaşayan ve doğuştan zeka geriliği bulunan engelli B.B., 2013 ve 2014 yıllarında annesi ile babasını kaybetti. Bunun üzerine engelli bakım merkezine yerleştirildi. Ailesiyle yaklaşık 20 yıl görüşmeyen ağabey Ahmet B. ise, 2017 yılının kasım ayında kız kardeşi B.B.´yi sosyal medya üzerinden buldu. Konya Selçuklu Engelli Bakımevi'nde olduğunu öğrendiği kız kardeşi için Konya 1´inci Sulh Hukuk Mahkemesi´nden vasi davası açtı. Mahkemece vasi atanmasının ardından B.B.´yi bakımevinden alıp, Sivrihisar ilçesindeki evine götürdü.
İKİ KEZ CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ
İddiaya göre ağabey, geçen yıl mart ayında, kız kardeşine 2 kez cinsel saldırıda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet B., tutuklanarak cezaevine konuldu. B.B.´nin bakımını ise Eskişehirli bir aile üstlendi.
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Ahmet B. hakkında `nitelikli cinsel istismar, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından Eskişehir 3´ncü Ağır Ceza Mahkemesi´ne dava açtı. Dava aşamasında B.B. için Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan istenilen raporda, genç kızda hafif derecede zeka geriliğinin olduğu, ifadelerine itibar edilebileceği bildirildi 
CEZADA İNDİRİM YAPILMADI
Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ahmet B., şikayetçi kız kardeş B.B. ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Ahmet B., kız kardeşinin kendisine iftira attığını öne sürerek, "Ben bu suçu işlemedim, bu yüzden beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Ahmet B.´yi, iyi hal indirimi uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ağabeyin tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

ESKİŞEHİR

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:19
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  • YATSI 19:04
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