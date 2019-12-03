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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof. Dr. Çomaklı: FETÖ, Hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyor

DHA

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ/PDY mensuplarının, İslam dünyasında kaybettiği zemini Hristiyan dünyasında kazanmaya çalışmak için sosyal medyadan faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Üniversite bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu'nca yapılan analizleri anlatan Çomaklı, "FETÖ, özellikle 'Şükran Günü'nde eleman kazanabilmek, bu dünyaya girebilmek, Hristiyan dünyasında da gelecek 2030 seneyi planlamak için adımlar atıyor" dedi.

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ/PDY mensuplarının, İslam dünyasında kaybettiği zemini Hristiyan dünyasında kazanmaya çalışmak için sosyal medyadan faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi. Üniversite bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu'nca yapılan analizleri anlatan Çomaklı, "FETÖ, özellikle 'Şükran Günü'nde eleman kazanabilmek, bu dünyaya girebilmek, Hristiyan dünyasında da gelecek 2030 seneyi planlamak için adımlar atıyor" dedi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, senato toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi. Çomaklı, üniversite bünyesinde kurulan SODİGEM Bilim Kurulu'nun, FETÖ/PDY mensuplarının hareketlerini analiz ettiği sosyal medya mesajları üzerinden yeni bilgiler edindiklerini söyledi. Prof. Dr. Şafak Çomaklı, firari olan ve Amerika'da yaşayan örgüt üyelerinin, Hristiyanların 'Şükran Günü'nü eleman kazanmaya yönelik kullandığını anlattı. Çomaklı, "Türk tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde, millete ve devlete çılgınca saldıran FETÖ, şu anda ülkemiz aleyhinde birçok faaliyet yapıyor. Türkiye'de bulamadığı, kaybettiği ortamı başka yerlerde kazanmaya çalışıyor. Merkezimizin yaptığı çalışmalarda FETÖ'nün İslam dünyasında kaybettiği zemini Hristiyan dünyasında kazanmaya çalışmak üzere birtakım faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettik. Bu yaptığımız çalışma Hristiyan alemine de bir uyarı niteliğindedir. Bunlar çünkü Hristiyanları kendilerine hedef seçmişlerdir. İslam dünyasını 40 sene önce kendi çemberlerine alarak, zarar vererek, hareket etmişlerse şu an da aynısını Hristiyan dünyasına yapmak için harekete geçtiler" diye konuştu.
'HRİSTİYAN DÜNYASININ 20-30 SENESİ İÇİN ADIM ATIYORLAR'
Özellikle kasım ayı sonu itibarıyla örgüt mensuplarının, yoğun olarak bulunduğunu belirttiği ABD'deki 'Şükran Günü' etkinliklerine nasıl dahil olduklarını analiz ettiklerini kaydeden Çomaklı, şunları söyledi: 
"FETÖ, özellikle 'Şükran Günü'nde eleman kazanabilmek ve bu dünyaya girebilmek, Hristiyan dünyasında da gelecek 20-30 seneyi planlamak için adımlar atıyor. FETÖ mensuplarının yurt dışında 'Şükran Günü'ne ait paylaşımlarında eleman kazanma, terör örgütü faaliyetlerini güzel gösterme çabası ve bu faaliyetlerin Hristiyan aleminde kabul göreceği bazı hesaplardan paylaşımlar yaparak yayılmayı hedefledikleri ortaya çıkmıştır. Gülşah Ç. İsimli FETÖ mensubunun sosyal medyadan 'Şükran Günü'nde nasıl kalp kazanalım' gibi paylaşımları mevcut. Örgütün azılılardan firari Ali Y. bunu değerlendirerek Şükran Günü itibarıyla içselleştirmeye gidiyorlar. Hristiyan alemine girmeye çalışıyorlar. Bu uygulamanın aynısını 40 yıl önce Türkiye'de yaptılar. Şimdi 'Şükran Günü'nde nasıl kalp kazanalım' diyenler, 'Biz gönüllüyüz, hizmet erleriyiz' adı altında yaptılar. Türkiye'de toplumsal destek alması mümkün değil, firari bulundukları ülkelerin manevi değerlerine bir saldırı yaptıklarını çok net bir biçimde SODİGEM olarak ortaya çıkardı."
EBEVEYNLER İÇİN 'OYUNLARA DİKKAT' KİTAPÇIĞI
Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Merkezi'nin (SODİGEM) Bilim Kurulu, çocukların oynadığı bilgisayar ve cep telefonu oyunlarını incelemeye aldı. Komutlar verip, çocukların ölümüne neden olan 'Mavi Balina' ve 'Momo'nun da aralarında olduğu 7 oyun hakkında ebeveynler için bilgilendirme kitapçılığı hazırlandı. Dijital dünya ve tehlikeleri konusunda toplumu bilinçlendirmek, yaşanabilecek tehlikeleri en aza indirmek amacıyla hazırlanan 17 sayfalık 'Ebeveynler için tehlikeli dijital oyunlar' kitapçığında; hangi oyunları kimlerin oynadığı, oyunlardaki komutlar ve ailelerin bu oyunlarla nasıl mücadele etmesi konusunda bilgiler yer alıyor. SODİGEM Bilim Kurulu tarafından hazırlanan kitapçıkta 'Mavi Balina', 'Momo', 'Mariam', '48 Hours Challenge', '72 Hours Challenge', 'The Aerosol Challenge', 'Fire Challenge', 'Pass-out Challenge' gibi oyunların tehlikeli olduğu, ailelerin bu oyunlara dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.
LİSE ÖĞRENCİLERİNE SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı, hazırladıkları kitapçık üzerinden Eskişehir'deki tüm lise öğrencilerine eğitim vermek için Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını söyledi. Gelecek yılın Mayıs ayına kadar tüm liselerde öğrencilere sosyal medya meslekleri, sosyal medya hastalıkları, sosyal medya algı yönetimi, dijital oyunlar, mahremiyet, estetik algısı, güvenlik ve medya hukuku konularında eğitim vereceklerini kaydeden Çomaklı, "Anneler, babalar çocuklarını susturmak için ellerine tablet veriyor. Eskiden emzik verirlerdi şimdi tabletlerle susturuyor. Çocukların elinden tablet almak çözüm değil. Bunlarına çözümlerini lise öğrencilerine anlatacağız. Merkezde araştırmacı olarak çalışan personelimiz bu eğitimleri verecek" dedi.

ESKİŞEHİR

03 Aralık 2019 Salı

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  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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