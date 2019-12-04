Eskişehir'deki araç sayısında azalma

Eskişehir'de, trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 14 adet azalarak 287 bin 460 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 14 adet azalarak, 287 bin 468 adet oldu.

Eskişehir'deki taşıtların, 168 bin 347 adet otomobil, 45 bin 910 adet kamyonet, 31 bin 791 motosiklet, 23 bin 810 adet traktör, 10 bin 560 adet kamyon, 3 bin 780 adet minibüs, 2 bin 603 adet otobüs, 667 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eskişehir ilinde Ekim ayında 11 bin 962 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 11 bin 962 taşıt içinde otomobil 9 bin 243 ile ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 153 bin 556 oldu.

ESKİŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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