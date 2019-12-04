Kar yağışı Sarıcakaya yolunda etkili Ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Sarıcakaya yolunda ulaşım jandarma trafik ekiplerinin kontrolü ile sağlanıyor.

EskişehirSarıcakaya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği yolda trafik jandarma timleri trafik akışını kontrollü sağlıyor. Kar lastiği takmayan araçların geçişine izin verilmezken, sürücülere cezai işlem de uygulanıyor. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla olası kazaların da önüne geçilmiş oluyor.

ESKİŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

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