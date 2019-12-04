Vali Çakacak’tan 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, tüm kadınların Kadın Hakları Günü’nü gururla kutladığını belirten Vali Çakacak, “5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulü, ülkemizde her yıl ‘Kadın Hakları Günü’ olarak kutlanmakta olup bu hakkın verilişinin 85. yıldönümünü hep birlikte gururla kutluyoruz. Milletlerin uygarlık yolunda gösterdiği ilerleme, kadına verdiği değer ile ölçülmelidir. Gazi Mustafa Kemal; ‘Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkân ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.’ demek suretiyle Türk kadınına verdiği değeri ve kadının toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki önemini vurgulamıştır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti; akıl ve bilimi temel alarak vatandaşlarımızı çağdaş dünyanın değerleriyle buluşturmuş, toplumsal yaşamın her alanında ‘Muasır Medeniyetler Seviyesi’nin üstüne ulaşmak için köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir. Bu süreçte kadın erkek ayrımı olmaksızın kişi hak ve özgürlükleri genişletilerek, Türk kadınının toplumsal konumunun yükseltilmesi sağlanmıştır.Türkiye, dünyada kadına bu hakkı ilk defa veren devletlerin başında gelmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk kadınına, belediye seçimlerine katılma hakkı; muhtar, köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçme ve seçilme hakkı ve milletvekili seçme ve seçilme hakkı gibi hakları, birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Şunu da belirtmeliyim ki sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kanayan yarası olan kadınların uğradığı haksızlıklar, ayrımcılıklar ve şiddet karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın, ‘Kadın Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor; saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.