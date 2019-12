(Özel) Erkeklerin kuaförde geçirdiği süre kadınları geçiyor Yeni trendler erkeklerin kuaför anlayışını değiştirdi Kuaför Hasan Yılmaz; “Şimdi erkekler de kadınlar kadar kuaförlerde kalıyorlar” “Erkeklerin geçirdiği süre 2 saate kadar çıkmaya başladı” “Gelinin işi bittikten sonra damadı beklediği oluyor”

Eskişehir’de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, değişen trendler ile birlikte erkeklerin kuaförde geçirdiği sürenin kadınlardan daha fazla olduğunu ifade etti. Yılmaz, erkeklerin her türlü bakımı kuaförlerde yaptırdığına dikkat çekerken, “Önceden erkekler, berberde en fazla yarım saat kalıyorlardı. Artık bu süre 2 saate kadar çıkmaya başladı” dedi.

Yeni trendler ve güzellik anlayışlarıyla birlikte erkeklerin bakım anlayışı da farklı şekiller alırken, değişimi en çok hisseden sektörlerin başında erkek kuaförleri geliyor. Geçmişte erkeklerin kuaför anlayışı yalnızca saç kesiminden oluşurken, günümüzde ise erkeklerin talepleri farklılaşıyor. Cilt bakımından ağdaya, keratinden manikür ve pediküre kadar birçok hizmet erkekler tarafından talep ediliyor. Uzmanlar, erkeklerin kuaförde geçirdikleri sürenin geçmişte yarım saat iken günümüzde ise bakımlar ile 2 saati bulduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kuaför Hasan Yılmaz ise, tek tip berberlerin ortadan kalkmaya başladığına değinerek erkeklerin kuaförde geçirdiği sürenin kadınları geçtiğini öne sürdü.

“Gelinin işi bittikten sonra damadı beklediği oluyor”

Eskişehir’de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, işletmesinde keratin, cilt bakımı, saç maskesi, saç düzleştirme ve perma gibi birçok hizmet verdiğini ifade etti. Erkeklerin bakıma daha fazla önem vermeye başladığını ve kuaförlerde 2 saate yakın zaman harcadıklarını belirten Yılmaz, “Artık kadınlar kadar erkekler de bakımlarına çok önem veriyorlar. Erkeklere keratin bakım, botoks bakımı, buharlı cilt bakımı, saç maskesi, yüz maskesi, saç düzleştirme gibi birçok bakım yapıyoruz. Önceden erkekler, berberde en fazla yarım saat kalıyorlardı. Artık bu süre 2 saate kadar çıkmaya başladı. Şimdi erkekler boya, perma, manikürpedikür gibi bakımlar yaptırabiliyorlar. Önceden berberler sıradandı, tek tipti ama artık erkekler de kişisel bakımlarına önem verdikleri için bu değişti. Şimdi erkekler de kadınlar kadar kuaförlerde kalıyorlar ve bu süre 2 saate kadar çıkıyor. Burada saç kesimi için kadın ve erkek ayrımı yok. Mesela gelinle damat geliyor ve gelinin işi bittikten sonra damadı beklediği oluyor. Sene artık 2019 ve erkekler kendilerine özen göstermeye başladılar” şeklinde konuştu.

“Kuaförüme 15 günde bir gelirim”

Kuaförde bakım yaptıran erkeklerden Murat Tanrıverdi, 15 günde bir bakım yaptırdığını ve bu değişen kuaför anlayışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tanrıverdi, “Bakım her zaman için iyidir. Kuaförüme 15 günde bir gelirim. Her zaman da bakımlar güzel bir şekilde yapılır. Sakal tıraşı, saç tıraşı, ağda, maske bu temizlikleri yaptırıyorum. Önemli değil 1 buçuk 2 saatimi alıyor ama memnun kalıyorum. Bu daha iyi oldu. Önceden yalnızca kılları yakıp kulak temizlemesini alıyorduk” ifadelerini kullandı.

“Bir erkeğin bakımlı olmasını bir kadın olarak tabi ki tercih ediyorum”

Erkeklerin değişen bakım anlayışının daha tercih edilir olduğunu ifade eden Gamze Altınok ise şu şekilde konuştu;

“Bence olması gerekenin geç kaldığını düşünüyorum. Bunu daha öncede yapmaları gerekliydi ama son yıllarda nedense erkeklerde bir kadın kadar bakım önem verildi. Bence çok doğru bir hareket. Bir erkeğin bakımlı olmasını bir kadın olarak tabi ki tercih ediyorum. Çoğunda görüyorum tabi ki yani artık bizimle birlikte insanların da bakış açıları değişti. Bu yüzden gayet mantıklı ve doğru cümleler kurmaya başladılar bakım konusunda. Artık daha iyi bilgilere sahipler. Yani artık eskisi gibi değil. Benimle birlikte erkek kardeşim, erkek arkadaşım aynı anda gelip aynı anda hizmet alıyoruz. Benim işlemim daha kısa sürüyor onlardan.”

