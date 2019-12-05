Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR´de sokak satıcılarına yönelik 100 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerinin yanı sıra av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de yer aldığı 100 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda Eskişehir ve Bursa´da 6 adrese baskınlar yapıldı. Uyuşturucu madde ticari yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75,96 gram metamfetamin, 79 hap, 9,23 gram toz esrar, 4,78 gram bonzai, 3,72 gram skunk ve av tüfeği ele geçirildi.

Eskişehir´de sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 1´i, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.



ESKİŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.