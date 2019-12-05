Doç. Özlem Sümer'in öğrencilerinden resital

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Doç. Özlem Sümer'in Keman sınıfı öğrencilerinin sahne aldığı resital, Koral Çalgan Salonu’nda müzikseverlerle buluştu.

Doç. Özlem Sümer'in öğrencileri, Duru Güzel ve İrem Terken dinleyicilere keyifli bir resital sunarken Öğr. Gör. Gökçe Çağlar da piyanoda öğrencilere eşlik etti. Konser programında; J.S. Bach'ın, ‘Partita II Allemande’, W.A. Mozart'ın, ‘PiyanoKeman Sonatı KV 305 Allegro di molto ThemaAndante grazioso’, SaintSaens'in, ‘Keman Konçertosu No. 3 si minör Allegro non troppo’, J.S. Bach'ın, ‘Partita Gigue’, W.A. Mozart'ın, ‘Keman Konçertosu No. 3 Sol Majör Allegro’, A. Dvorak'ın, ‘KemanPiyano Sonatine Op. 100 Allegro risoluto Larghetto Scherzo_Molto vivace FinaleAllegro’ eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

ESKİŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:27

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