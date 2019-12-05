Eskişehir polisinden uyuşturucu operasyonu Eskişehir ve Bursa'daki 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyona 100 polis katıldı, 5 kişi yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik planlı operasyonda 5 kişi yakalandı.

Eskişehir ve Bursa'da bulunan toplam 6 adrese Özel Harekâtın da katılımıyla toplam 100 polisin eş zamanlı planlı operasyonunda 5 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı. Ayrıca soruşturma kapsamında önceki tarihlerde uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 şahsa; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise 5 şahsa yasal işlem yapıldı.

Gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon dâhil soruşturma kapsamında icra edilen tüm planlı çalışmada; 75,96 gram metamfetamin maddesi, 74,5 adet sentetik ecza hap, 9,23 gram toz esrar maddesi, 4,78 gram bonzai maddesi, 3,72 gram skunk maddesi, 3 adet metadon hap, 2 adet ecstacy uyuşturucu hap, 0,98 gram esrar maddesi, 0,77 gram eroin maddesi, 41 adet 9 mm mermi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden biri ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:27

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