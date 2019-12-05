Minikler engelleri kaldırıyor

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenledi.

Gerçekleştirilen etkinlikte minikler, ilk önce Yeni Ekin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Ardından da Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında minikler, kendi yaptıkları resimleri, sınıf sınıf dolaşarak engelli arkadaşlarına hediye etti. Kartondan engelli arabası yapan minikler, “Hayatı paylaşabilmemiz için hiçbir engel yok” mesajı verdi. Yetkililer de kreşlerde etkinlik süresince minikleri, engelli bireyler hakkında bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:27

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