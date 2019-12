Uğur Bilge’den 112 istasyonlarına sürpriz gece ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına sürpriz gece ziyaretinde bulundu.

Uğur Bilge, Sivrihisar Devlet Hastanesi acil servisini ve ilçede hizmet vermekte olan 01 ve 03 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına yaptığı gece ziyaretiyle nöbetteki görevli sağlık personellerinin haftalarını tebrik etti. Ziyaret ettiği istasyonların vaka sayıları hakkında personelden bilgi alan Bilge; Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi olarak 2 adet motosiklet ambulans, 2 adet paletli Pajero ambulans, 1 obez/yoğun bakım ambulansı, 1 adet dört yataklı ambulansı da içinde barındıran 57 kara ambulansı ve 510 personel ile Acil Sağlık hizmeti sunduklarını, İl genelinde merkezde 4 adet A1 tipi (Doktorlu),merkezde on iki adet A2 tipi (Paramedikli), periferde on beş adet A2 tipi (Paramedikli) olmak üzere toplam 34 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve bir adet Komuta Kontrol Merkezi ile hizmet vermekte olduklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Bilge;112 Acil Sağlık Hizmetlerinin öneminin katlanarak arttığını vurgulayarak bu bağlamda görev ve sorumluluğu hayli fazla olan sağlık personelinin müdahalesindeki etkinlik, verimlilik ve kaliteyi her zaman üst seviyede tutmaya çalıştıklarını belirtti. Bilge, “Sağlık politikalarındaki hızlı değişimler, teknolojik gelişmeler ve yürütülen başarılı çalışmalarla Acil sağlık hizmetlerinde ciddi gelişmeler kat etmemize, yapılan bunca kamu spotlarına ve verilen eğitimlere rağmen maalesef asılsız ihbar sayısı ve karşılığı olmayan çağrıların halen çok yüksek. 112 Acil hattını gereksiz yere meşgul etmemeli ve trafikteki ambulanslara yol verme hususunda daha duyarlı olunmalıdır.112’nin bir gün hepimize lazım olabileceğini unutmayalım.” şeklinde konuştu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge nin Sivrihisar Devlet Hastanesi acil servisini ve ilçede hizmet vermekte olan 01 ve 03 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına yaptığı gece ziyaretine Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt ve Eskişehir UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sorumlusu Halil Sönmez eşlik etti.

