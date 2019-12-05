İnönü’de bağlantı yolu çalışmaları başladı

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Eskişehir İnönü ilçesinde Kümbetler mevki alt geçit bağlantı yolu yapımı için hafriyat çalışmaları başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından BozüyükKütahya devlet yolu Kümbetler mevkiinde inşaat çalışması tamamlanan alt geçitte bağlantı yolu yapımı için hafriyat çalışmaları başladı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gündeme getirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinden tarım arazilerine geçiş daha güvenli hale gelerek muhtemel kazalarında önüne geçilmiş olacağı belirtildi.

ESKİŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:27

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