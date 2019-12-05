Kızılay ve Ülkü İlkokulu’ndan anlamlı proje

Eskişehir’de Kızılay ve Ülkü İlkokulu işbirliğinde yapılan ‘Kan ver canım ol’ etwining uluslararası projesi, veliler ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Ülkü İlkokulu’nda gerçekleşen etkinlikte, projeye katılım sağlayan gönüllülerden kök hücre ve kan bağışı alındı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikle ilgili bilgi veren proje sorumlusu Gülbeyaz Ünlüer, amaçlarının kan bağışı farkındalığı kazandırmak ve geleceğin kan bağışçılarını yetiştirmek olduğunu söyledi. Okul Müdürü Hüseyin Çevik de kan bağışı kampanyasına velilerin ve mahalle sakinlerinin ve ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Etkinlik; ‘hep birlikte canız’, ‘kan verelim’, ‘her bağış yeni bir hayat’, ‘1 kan 3 can’ gibi pankartlar eşliğinde toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.

ESKİŞEHİR 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.