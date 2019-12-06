Kar sonrası Eskişehir manzarası Karın güzelliği havadan görüntülendi

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı, ardında eşsiz görüntüler bıraktı.

Eskişehir’de kış aylarının gelmesiyle birlikte mevsimin ilk karı geçtiğimiz günlerde etkisini gösterdi. Gün boyu süren kar yağışı, yüksek kesimlerde daha etkili olurken, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yeşil ile beyazın buluşması bir görsel şölen oluştururken, güneşin de etkisini göstermesiyle seyir zevkini de arttırdı. Eskişehir'in Yarımca Mahallesi tamamen karla kaplanırken, beyaz örtü fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar için adeta bir kadraj oldu.

ESKİŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

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