Kırka özel eğitim öğrencilerinden anlamlı sergi

Dünya Engelliler günü vesilesiyle Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun düzenlediği sergi ve birlikte resim yapma etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde geniş katılımla gerçekleştirilen sergiye Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Cebeci, Odunpazarı ilçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, Tepebaşı ilçe Milli eğitim Müdürü Ömer Karaca, Daire ve Okul Müdürleri, Memur Sen Başkanı Muammer Karaman ve Misafirler katıldı.

Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Anıl Barış Özmutlu, sergi hakkında; ''Özel eğitimin 2016 yılında Kırka’ya gelişiyle başlayan eğitim yolculuğumuzda ortaokuldan ilk mezunlarımızı geçen yıl verdik. Ancak öğrencilerimizin geçiş süreçlerinde yanlarında olarak bir aile gibi hem öğrencilerimizle hem velilerimizle bağlarımızı koparmadık. Bugün hem şu anki öğrencilerimizle hem mezun öğrencilerimizle beraber yaptığımız çalışmaların meyvelerini topladığımız, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz bir gün olarak sergi çalışmamızla bunu tüm Eskişehir’le paylaşmak istedik. Geniş katılımlarından dolayı tüm konuklarımıza teşekkür ederim'' diye belirtti.

ESKİŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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