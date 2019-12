Ülkücülerden Emirdağlılar Vakfı'na ziyaret

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy, Yönetim Kurulu üyeleri ülkücüler ve geçmiş dönem Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın ile birlikte; Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı’nı yeni yerinde ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy; Emirdağlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Kahya’ya, Eskişehir Ülkü Ocakları'nın aylık çocuklar için çıkarmış oldukları ‘Dede Korkut’ ve ‘Kutadgu Bilig’ dergi takdim etti.

Emirdağlılar Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Kahya, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek yaptığı açıklamada, ‘’Eskişehir’de her hafta önümüzdeki günlerde çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri yaparak; geleneklerimizi, göreneklerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatmaya çalışacağız. Ayrıca çeşitli meslek grupları ile de konuşarak önümüzdeki günlerde sosyal ve kültürel etkinliklere hız vereceğiz’’ dedi.

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Aksoy ise, ‘’Eskişehir’de en güçlü sivil toplum kuruluşları arasında, Eskişehir’deki Emirdağlılar Vakfı ön sıralarda yer alıyor. Ülkü Ocakları olarak; Emirdağlılar Vakfı ile her zaman ortak sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya hazırız. Ayrıca Ülkü Ocakları olarak, her ay Eskişehir’de aylık kültürel dergi hazırlayıp, yayınlıyoruz’’ diye ifade etti.

Geçmiş dönem Emirdağ Belediye Başkanı olan Uğur serdar Kargın da, ‘’Yeni binanız 'hayırlı uğurlu' olsun. Bu tür hizmetler herkese nasip olmaz. Zorlukların üstesinden başarı ile çıktınız. Emirdağlılar Vakfı ile gönül bağımız her zaman devam edecektir’’ dedi.

