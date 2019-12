Avrupa’nın öncelikleriyle Erasmus Plus 2020 rehberi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve ArGe ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO)’nin ortaklaşa düzenlediği “Erasmus Plus Programı” semineri Açıköğretim Fakültesinde gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Rabia Taş: “Avrupa kaynaşmayı artıran projeler destekliyor”

Yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesi Erasmus Plus hakkında bilgiler veren ARİNKOM TTO H2020 Koordinatörü Öğr. Gör. Rabia Taş, 2020 yılı için tasarlanan program rehberinden bahsetti. Avrupa ülkelerinin lisans ve lisansüstü eğitim alanında uyguladığı stratejiler hakkında konuşan Öğr. Gör Taş, “Avrupa’da; gençlik ve eğitim gibi alanlarda programlar fon almaya başladı. Özellikle; yaygın, örgün öğretim, uzaktan öğretim konularında, dijitalleşme konularına büyük önem veriliyor. Göçlerden dolayı şekillenen eğitim modeli ihtiyaçları ve ekonomik şartlar nedeniyle fiziksel eğitimden ziyade dijital eğitime yönelmeye öncelik tanınıyor. Bunun yanında yine göçlerle birlikte doğan entegrasyon sorunlarının çözülmesi adına kaynaşmayı artırıcı projeler destekleniyor. Lisansüstü eğitim için öğrencilerin genellikle Amerika veya Japonya tercihinde bulunması, Avrupa üniversitelerini rekabet için çözüm bulmaya itiyor. Avrupa değerlerini artırmaya yönelik projelerin bu doğrultuda destek görmeye başlaması bir fırsat doğuruyor. Yazacağımız proje konularının bir şekilde bu önceliklerle örtüşmesi bekleniyor.” şeklinde konuştu.

Politika hedefleri ve eğitim programları arasındaki bağlantının konuşulduğu etkinlikte; yenilik ve uygulamaların değişimi için iş birliği, bireylerin öğrenme hareketliliği ve politika reformunun desteklenmesi olarak 3 ana eylem tipinden de söz edildi. Bunlara ek olarak, programa başvuru süreci ve kriterler katılımcılarla paylaşıldı.

Erasmus Plus Programı etkinliği, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doç. Dr. Mehmet Fırat’ın, ARİNKOM TTO Yönetici Yardımcısı & H2020 Koordinatörü Rabia Taş’a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.