Futsalcı başarılı öğretmenlerden Bozkurt’a teşekkür ziyareti

Eskişehir İnönü İlçe Milli Eğitim Bayan Öğretmenler Futsal Takımı, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Öğretmenler Futsal Şampiyonasında takım halinde Eskişehir bölge birincisi olan ve İzmir’de düzenlenen Türkiye Şampiyonluğunun yarı finallerine katılmayı hak kazanan takım sporcuları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük ile birlikte Başkanı Bozkurt’u ziyaret ederek vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bayan Öğretmenler Futsal takımını başarılarından dolayı kutlayarak nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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