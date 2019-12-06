Eskişehir’in dijital dönüşüm hamlesini başlattılar

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO) kurulmasına öncülük ettiği Dijital Dönüşüm Platformu ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

ESO’da gerçekleştirilen ve Eskişehir sanayisinin bilişim profesyonellerinin de yer aldığı toplantıda Dijital Dönüşüm Platformu’nun izleyeceği yol haritası değerlendirildi. Eskişehirli firmaların enformasyon ve bilişim teknolojileri alanındaki uzmanlarını bir araya getiren platformun toplantısında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Ürüne olduğu kadar iş modeline saygı duyan bir insanım. Sizlerle birlikte bir iş modeli çıkartmak istiyoruz. İş modeli zamanında doğru kurgulanmazsa dünyanın en iyi yazılımına dahi sahip olunsa olumlu bir sonuç elde edilmiyor. Bu nedenle farklı sektörlerde alanlarınızda profesyonellik kazanmış sizlerle birlikte Eskişehir sanayisini güncellemek, Endüstri 4.0’a sağlıklı ve verimli bir şekilde ulaşmak için fikir alışverişinde bulunmak adına buradayız” dedi.

Dijital Dönüşüm Platformu’nun kurucuları arasında yer alan ESO Üyesi Taşkın Kızıl, toplantı da yaptığı değerlendirmede, Eskişehirli üreticiler ve teknolojiyi arayanların buluşmalarını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duyulan teknolojinin tedarik edilebilmesine olanak sağlamak için platformu kurduklarını söyledi. Kızıl, Eskişehir’in endüstri 4.0’a ulaşabilmesi için firmalara dijital olgunluk testinin yapılarak elde edilen raporlara göre yine firmalara özel yol haritaların çıkarılacağı ve gerekli uygulamalar sonrasına firmaların dijital dönüşümü yakalamasının sağlanması istendiğini belirtti. Bu kapsamda Eskişehir’in IT Uzmanlarından destek isteyen Kızıl, “Firmaların dijital dönüşüm yolculuğunda sizlerin değerli yorum ve önerilerinizi, platformun işleyişinde tecrübe ve fikir desteklerinizi bekliyoruz.” diye konuştu.

Toplantıda İnno Centrum Sistematik İnovasyon Yönetimi Genel Müdürü Bülent Gümüş, dijital dönüşüm ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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