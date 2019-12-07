İnönü’de çevre temizlik çalışmaları sürüyor

Eskişehir’in İnönü Belediyesi tarafından ilçede çevre temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Çarşı Mahallesinde bulunan Sultan Alaaddin Cami ve Yenice Mahalle Çarşı Cami avluları ile birlikte ilçe sokaklarında çevre temizlik çalışması gerçekleştirildi. İlçe sakinlerinin istek ve taleplerini de ön planda tutan İnönü Belediyesi, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına belirli program dahilinde ilçenin çeşitli noktalarında devam ediyor. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

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