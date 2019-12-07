Anadolu Üniversitesi Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda

Anadolu Üniversitesi, 58 Aralık tarihleri arasında ATO Congresium’da ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye Kooperatifler Fuarı’na katıldı.

5 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen fuar açılışına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve KentKoop Genel Başkanı Muammer Niksarlı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdülkadir Akgün de katıldı. Fuara katılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Sektör ve Sivil Toplum İş Birlikleri koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar ve Anadolu Üniversitesi heyeti, üniversite standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan Kooperatifçilik esertifika programı ve içerikleri, Sektör ve Sivil Toplum İşbirlikleri Koordinatörlüğü hakkında bilgiler verdi, ANASAM’ın faaliyet alanları, SODİGEM’in faaliyetleri ile üniversitenin örgün ve uzaktan öğretim programlarına yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Anadolu Üniversitesi standının da yoğun ilgili gördüğü fuar kapsamında ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor. Fuar sayesinde ayrıca 8 milyona yakın ortağını milli ekonomiye dahil eden, yerli ve yerinde üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan kooperatiflerin yerli ve yabancı sektör ve eticaret temsilcileri ile aynı çatı altında buluşarak ürünlerini tanıtması ve bu sayede küresel ticarette yer alması da hedefleniyor. Anadolu Üniversitesi, 8 Aralık’a kadar sürecek fuara katılacak ziyaretçileri bilgi almak için standına bekliyor.

ESKİŞEHİR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.