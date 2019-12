LÖSEV Eskişehir’den Rektör Çomaklı’ya ödül

LÖSEV Eskişehir tarafından düzenlenen etkinlikte “Yılın Akademik Gönüllüsü”, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı oldu.

LÖSEV tarafından tüm Türkiye'de her yıl kutlanan "Dünya Gönüllüler Günü" etkinlerinden birine, Eskişehir ev sahipliği yaptı. Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Rektör Çomaklı, bu ödülden duyduğu gurura dikkat çekti. LÖSEV Eskişehir’e Anadolu Üniversitesi kapısının her zaman açık olduğunu belirten Rektör Çomaklı, Anadolu Üniversitesi olarak durumun hassasiyetinin farkında olduklarını ve ellerinden gelen desteği her zaman sağlayacaklarını belirtti.

LÖSEV tarafından her yıl düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü’nde gönüllüler bir araya gelerek yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Düzenlenen etkinlikler ile yeni üye kayıtları yapmayı amaçlayan LÖSEV, lösemi konusunda bu etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

