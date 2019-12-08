Festivalin açılış dansı Başkan Ataç ve Derya’dan

Tepebaşı Belediyesinin destekleri ile Stüdyo Eko tarafından düzenlenen Estrella Tango Festivali'nde açılış dansını yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve ampute dansçısı Derya Soyiç’in performansı büyük beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesinin katkılarıyla Stüdyo Eko tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Estrella Tango Festivali düzenlendi. Festivale Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Stüdyo Eko’nun kurucularından Melek Erol ve ampute dansçısı Derya Soyiç ile çok sayıda sanatsever katıldı. Festivalin açılışında konuşan Melek Erol, Eskişehir’de sanata ve sanatçıya verilen değerden duyduğu memnuniyeti aktardı. Erol, “Eskişehir’de sanata ve sanatçıya bu kadar fazla değer verilmesinin önderi ve lideri ise Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’tır. Buradan kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimizde de çok büyük emekleri vardır. Bizlerin amacı bu sanat dolu festivalimizi ilerleyen senelerde de büyüterek sürdürmektir” ifadelerini kullandı.



“Dans etmek insanın ruhunu gençleştirir”

Başkan Ataç ise, “Toplumların dans şekli değişkenlik gösterir. Mesela Vals denilince Viyana akla gelir, Tango denilince Arjantin akla gelir, Salsa denilince Küba akla gelir, Samba denilince ise Brezilya akla gelir. Bizde ise genellikle halk danslarımız ön plandadır ancak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, birçok ülkeye özgü dansları sergiliyordu, zeybek de oynuyordu. Bu nedenle Türkiye çağdaş bir ülke olduğu için tüm ülkelerin dansları da hayatımıza girmiştir. Dans etmek insanın ruhunu gerçekten gençleştirir. Bir yönüyle de onu spor olarak veya rahatlama olarak da görebilirsiniz. O açıdan dans her kesime yaygınlaşırsa, insanlar dans etmeyi öğrenirse; morali de yükselir, gücü de yükselir, her şey daha da güzelleşir. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ise ayrıca çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve güzel bir gece geçirilmesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından engellilere farkındalık oluşturmak amacı ile festivalin açılış dansını Başkan Ataç ile azmiyle ve sahnelediği danslarla insanlığa örnek olan ampute dansçısı Derya Soyiç gerçekleştirdi. Büyük beğeniyle takip edilen performans sonunda Başkan Ataç ve Soyiç katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Festival, La Loca Turca Gustavo Battistessa Orkestrası’nın ve profesyonel dansçıların performanslarıyla devam etti.

ESKİŞEHİR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:29

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