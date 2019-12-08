Köylüler pancar pekmezi yapmaya başladı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde eski geleneklere uygun doğal pekmez yapımı devam ediyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Karaören Mahallesinde geleneksek yöntemlerle hazırlanan pekmez yapımı, pancar hasadıyla başlıyor. Daha sonra temizlenip parçalanan pancarlar kaynatılıp bir kaç işlemden geçirilerek yemeğe hazır hale getiriyor. Pekmez yapımına başlayan Mehmet Ersöz, ''Bir sene önceden hazır hale getirilen tarlamıza pancar ekimi yapıp pekmez yapımına hazır hale getiriyoruz. Ayırdığımız kanuk ve yapraklarımızı hayvanlarımızın yiyeceği olarak kullanıyoruz" ifadelerini kullanırken, Fadime Ersöz ise, "Pancarımızı hazırladık, kaynatıyoruz bizim için şifa kaynağı hazırladığımız pekmezi çoluğumuz çocuğumuz ile eş dost yemeğinin mutluluğunu yaşıyoruz"diye belirtti.

ESKİŞEHİR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:29

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