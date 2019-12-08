Sui Generis Tiyatro ekibi, Eskişehir’de engelliler için oynadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sui Generis Tiyatro ekibi, Eskişehir’de engelliler için oynadı

İHA

Sui Generis Tiyatro ekibi, Eskişehir’de engelliler için oynadı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan Sui Generis Tiyatro ekibi, ‘12 Öfkeli’ tiyatro oyununu görme, işitme ve bedensel engelliler için oynadı.
10 yıldır gerek Eskişehir gerekse tüm Türkiye’de oyunlarını sergileyen Sui Generis Tiyatro, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Anadolu Üniversitesi Salon 2016’da görme, işitme ve bedensel engelli seyircilere özel gösterimle oynadı. Oyun öncesinde görme engelliler için betimleme yapıldı. Oyun sırasında ise işitme engelli seyirciler için işaret dili ile çeviri gerçekleştirildi. Oyun sonrasında Grup Koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, böylesine anlamlı bir etkinliğe imza attıkları için gururlu olduklarını ifade ederek, herkese teşekkür etti.

ESKİŞEHİR

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:19
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köylüler pancar pekmezi yapmaya başladı
YEREL HABERLER Köylüler pancar pekmezi yapmaya başladı
Festivalin açılış dansı Başkan Ataç ve Derya’dan
YEREL HABERLER Festivalin açılış dansı Başkan Ataç ve Derya’dan
LÖSEV Eskişehir’den Rektör Çomaklı’ya ödül
YEREL HABERLER LÖSEV Eskişehir’den Rektör Çomaklı’ya ödül
Tepebaşı personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER Tepebaşı personeline yangın eğitimi
“Hukukta Kariyer Günü” ile alanında uzman isimler kampüste
YEREL HABERLER “Hukukta Kariyer Günü” ile alanında uzman isimler ...
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi Mağdur Nihat Tetik: "Bulunmadığım bir şehirde ceza yemek benim zoruma gidiyor"
YEREL HABERLER Bulunmadığı şehirde park cezası yedi Mağdur Nihat ...
“Naim Süleymanoğlu” filmi oyuncuları Eskişehir’de sinemaseverlerle buluştu Oyuncu Hayat Van Eck; "Naim Süleymanoğlu bana çok önemli bir şey öğretti" Yönetmen Özer Feyzioğlu: "Filmde Naim Süleymanoğlu’nun sadece sporcu kişiliğinin değil, ne büyük bir insan hakları ve dava adamı olduğunu göstermek istedik"
YEREL HABERLER “Naim Süleymanoğlu” filmi oyuncuları Eskişehir’de ...
Gelişi güzel atılan kalaslar sokağı trafiğe kapattı Tek yön olan sokakta araçların birikmesiyle sürücüler sıkışıp kaldı
YEREL HABERLER Gelişi güzel atılan kalaslar sokağı trafiğe ...
Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı Kuzeni gasp etti, tanımadığı vatandaş çalınan eşyalarını getirdi
YEREL HABERLER Eskişehir'de ilginç gasp olayı: 2 gözaltı Kuzeni gasp ...
Odunpazarı’nda engelli bireylerin tiyatro sevinci
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda engelli bireylerin tiyatro sevinci
Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkan Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkan Kurt’u ziyaret ...
Anadolu Üniversitesi Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda
Özel gençler, galibiyet sevincini başkanlarla yaşadı
YEREL HABERLER Özel gençler, galibiyet sevincini başkanlarla yaşadı
İŞKUR’dan Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerine katılım belgesi
YEREL HABERLER İŞKUR’dan Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerine ...
Başkan Ataç, Gümüşhanelilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Gümüşhanelilerle buluştu
İnönü’de çevre temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER İnönü’de çevre temizlik çalışmaları sürüyor
Eskişehirli şair Doğru’nun ‘Sevgi Emektir’ şiir kitabı okuyucularıyla buluştu
YEREL HABERLER Eskişehirli şair Doğru’nun ‘Sevgi Emektir’ şiir ...
Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Başkan Ataç Hanımeli Sokak'ta dernekleri yetkilileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç Hanımeli Sokak'ta dernekleri yetkilileri ...
İl Sağlık Müdürlüğü 'Diş Teknisyenleri' Gününü kutlandı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü 'Diş Teknisyenleri' Gününü ...
Eskişehirli Ceren Özdemir: `Hayattayım' demekten utandım
YEREL HABERLER Eskişehirli Ceren Özdemir: `Hayattayım' demekten ...
Başkan Ataç, Noyan Rona ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ataç, Noyan Rona ile buluştu
Oda Müziği Konseri müzikseverleri büyüledi
YEREL HABERLER Oda Müziği Konseri müzikseverleri büyüledi
Eskişehirspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından
YEREL HABERLER Eskişehirspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X