Eskişehir'de 20 şişe sahte içki ele geçirildi

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yol kontrolü sırasında 20 şişe sahte içki ele geçirdi.

Tepebaşı ilçesinde içkili restoran ve barlara bandrolsüz ve sahte içki satışı yapıldığı haberinin alınması sonucu Çukurhisar Mahallesinde yapılan yol uygulamasında Bursa'dan geldiği tespit edilen Orhan Eyigün'e ait 26 FA 428 plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 5 adet taklit bandrollü, 15 adet bandrolsüz olmak üzere toplam 20 şişe sahte içki ele geçirildi.

Olaya alakalı gerekli soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:29

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